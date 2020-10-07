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В стране и мире

Огонь с бывшей воинской части перекинулся на российскую деревню

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Огонь с бывшей воинской части в Рязанской области, где начали взрываться боеприпасы на складе, перекинулся на ближайшую деревню. Об этом сообщил глава Шелемишевского поселения Роман Захаров, передает ТАСС в среду, 7 октября.

«Судя по разговорам, осколки [боеприпасов] долетали, загорелась трава», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России агентству сообщили, что жителей более десяти близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 километров начали эвакуировать из-за взрывов снарядов и пожаров. Движение по федеральной трассе «Каспий» временно прекращено. «На место направлены силы и средства местного пожарно- спасательного гарнизона и пожарный поезд. В готовность приведен самолет Ил-76 МЧС России», - сообщили в службе.

По словам источника агентства в экстренных службах, пожар пока не локализован. Взрывы снарядов происходят примерно раз в десять секунд на протяжении часа.

О пожаре и взрывах на складе в Рязанской области стало известно ранее, 7 октября. В сети появились кадры, на которых слышны взрывы, небо затянуто густым дымом. «На территории бывшей воинской части произошел пожар. Кроме того, в экстренных службах региона агентству заявили, что из-за взрывов жителей деревни Кузьминки-2 в трех километрах от места пожара эвакуировали.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну, по сравнению с Бейрутом, это мелочь

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