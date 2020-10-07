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В стране и мире

Назван срок выхода России на второй пик коронавируса

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Рост случаев заражений COVID-19 в России продолжится в течение двух-трех недель. Срок выхода страны на пик коронавируса назвал ТАСС врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его прогнозу, после этого произойдет стабилизация ситуации, а спад заболеваемости COVID-19 продлится до конца января. Медик добавил, что коронавирус не исчезнет полностью, а случаи инфицирования продолжат регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил о приближении России к плато по COVID-19. Оно будет высокого уровня и продлится не менее месяца, при этом показатели суточного прироста будут выше весенних.

За последние сутки в России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса: COVID-19 выявили у 11 615 человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 237 504 случая коронавируса, из них 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну и чо, какие меры поддержки будут или всё , нет денег?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За последние сутки в России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса: COVID-19 выявили у 11 615 человек.
опять с отпусков все приехали?)))

Гость||

Главное, что скоро мы все на плато....

И это бодрит...

Гость||

Если учесть, что диагноз ставят через раз, то да, в остальных случаях люди умирают от бронхита. Где хваленная вакцина

Гость||

Так её ни кто делать не хочет!

Имя: Гость
Комментарий:

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