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В стране и мире

Мошенники научились обманывать россиян через ЖКХ

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Эксперты предупредили россиян, что мошенники научились обманывать через вымышленные долги по ЖКХ. Об этом РИА Новости рассказали специалисты Национального центра финансовой грамотности.

Злоумышленники начали использовать схемы с «липовыми» полицейскими, судебными приставами и сотрудниками ЖКХ, которые занимаются вымогательством под предлогом вымышленной задолженности за коммунальные услуги.

Работая в паре, один из мошенников может представиться сотрудником управляющей компании, а другой - сотрудником государственной службы. Как пояснил эксперт центра Игорь Григорьянц, люди в форме вызывают подсознательное доверие у граждан.

Он отметил, что прежде чем впускать в свой дом незнакомых людей, необходимо убедиться в том, что они действительно являются сотрудниками названных организаций. Например, позвонить в управляющую компанию или государственное учреждение, и убедиться, что сотрудника с соответствующим именем и фамилией отправили по их адресу.

Кроме того, мошенники могут рассказать о плановых обходах, возникшей задолженности, сопровождении лиц, которые реализуют меры социальной и государственной поддержки. Так, под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ они могут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал.

Эксперты напомнили, что все задолженности такого рода могут оплачиваться только через банк.

Ранее стало известно, что в сервисе видеозвонков Zoom нашли способ использовать официальную программу для кражи денег с карт россиян. Мошенники высылают на почту потенциальных жертв приглашения. Затем под видом получения денежной компенсации «в связи с COVID-19» или за подписку на сервис пользователей заманивают на мошеннические сайты, чтобы украсть деньги или данные их банковских карт.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Еще бы силовые органы научились также ловко их отлавливать, как пишут здесь журналисты. Ничего, в травмпункте мест всем хватит и липовым сотрудникам ЖКХ и липовым инспекторам. Народ у нас дикий))))

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