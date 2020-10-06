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В стране и мире

Звезда «Холостяка» на Gelandewagen насмерть сбила человека в Москве

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Звезда «Холостяка» Виктория Короткова сбила насмерть человека в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Super.ru.

В понедельник, 5 октября, около 23:00 Короткова попала в ДТП на Кутузовском проспекте. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

По данным издания, автомобиль, которым управляла звезда шоу, принадлежит ее предполагаемому возлюбленному Рагиму Шамшилову. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В августе популярный кей-поп-певец Лим Сыр-он насмерть сбил человека. Бывший участник корейской группы 2AM попал в аварию. Из-за дождливой погоды он не справился с управлением и врезался в пешехода, переходившего дорогу на красный свет. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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