Звезда «Холостяка» на Gelandewagen насмерть сбила человека в Москве

06.10.2020 | 08:51

Звезда «Холостяка» Виктория Короткова сбила насмерть человека в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Super.ru.

В понедельник, 5 октября, около 23:00 Короткова попала в ДТП на Кутузовском проспекте. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

По данным издания, автомобиль, которым управляла звезда шоу, принадлежит ее предполагаемому возлюбленному Рагиму Шамшилову. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В августе популярный кей-поп-певец Лим Сыр-он насмерть сбил человека. Бывший участник корейской группы 2AM попал в аварию. Из-за дождливой погоды он не справился с управлением и врезался в пешехода, переходившего дорогу на красный свет. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.