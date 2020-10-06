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В стране и мире

Вирусолог описал характер второй волны коронавируса в России

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Вторая волна коронавируса в России будет более интенсивной, но система здравоохранения к этому готова. Так ее характер описал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Его цитирует РИА Новости во вторник, 6 октября.

«Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», - сказал он.

По его словам, рост числа заражений связан с осенним сезоном, который традиционно является периодом простудных заболеваний. Он отметил, что такая тенденция наблюдается и в других странах.

4 октября специалист заявил, что введение жесткого карантина пока не планируется, однако людям лучше самоизолироваться в комфортных для них местах.

В России за последние сутки выявили 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Больше всего зараженных зарегистрировано в Москве (4082), Санкт-Петербурге (411) и Московской области (347). Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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