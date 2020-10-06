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В стране и мире

В России выявили 11,6 тысячи новых случаев коронавируса

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В России за последние сутки выявили 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 6 октября.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве (4082), Санкт-Петербурге (411) и Московской области (347). Меньше всего - в Чечне (5), а также в Татарстане и Карелии (по 25). Также за сутки зафиксировано 188 летальных исходов, выздоровели 6252 человека.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах, из них 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в России не нужно ужесточать меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Он уточнил, что есть разные методы воздействия, и «совсем необязательно прибегать к полиции, штрафам», исключая чрезмерное давление. Он предложил делать замечания людям, которые не носят маски в метро, так как это может подействовать. Альтштейн отметил, что россиянам надо протянуть несколько месяцев, «пока будет доступна вакцина».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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