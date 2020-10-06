06.10.2020 | 17:27

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Организация создается в целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, говорится в документе. В качестве учредителя фонда от имени России будет выступать министерство просвещения и науки.

Правительству поручено обеспечить передачу в собственность Фонда нескольких зданий в Москве.

В июне глава государства заявил, что вопросы воспитания детей находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов. По его словам, очень важно сделать так, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым.

Ранее из-за пандемии коронавируса он утвердил дополнительные единовременные выплаты семьям с детьми. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет можно получить по 10 тысяч рублей, до трех лет - по пять тысяч.