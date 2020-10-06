Итоги парламентских выборов в Киргизии признали недействительными

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов, из-за которых в стране начались массовые акции протеста. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее 6 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. По его словам, к попытке переворота причастны «некоторые политические силы, которые попытались использовать итоги выборов как повод».
Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезть через ограду и бросать в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб.
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