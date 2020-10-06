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В стране и мире

Итоги парламентских выборов в Киргизии признали недействительными

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов, из-за которых в стране начались массовые акции протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее 6 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. По его словам, к попытке переворота причастны «некоторые политические силы, которые попытались использовать итоги выборов как повод».

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезть через ограду и бросать в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот и ещё один ватный режим зашатался.

Гость||

Гость писал(a):

Вот и ещё один ватный режим зашатался.
А какие ещё шатались?

Гость||

киргизы-молодцы а русские-вата ленивая

Гость||

Гость писал(a):

киргизы-молодцы а русские-вата ленивая
А ещё кто молодцы неленивые?

Гость||

06.10.2020 12:12|

Вот и ещё один ватный режим зашатался

Киргизы по вашему умозаключению поедут на заработки в США, и поезд через Пензу не будет ходить Москва Бишкек?

Имя: Гость
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