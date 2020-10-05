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В стране и мире

В Совфеде допустили закрытие границ России из-за ситуации с коронавирусом

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Член Совета Федерации Валерий Рязанский допустил закрытие границ России и сокращение количества полетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 5 октября.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», - сказал Рязанский.

В то же время сенатор исключил возможность введения режима всеобщей самоизоляции. По его словам, его могут ввести только для лиц старшего возраста.

В России за последние сутки выявили 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339). Всего с начала пандемии COVID–19 подтвердился у 1 225 889 человек.

Россия прекратила международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии. Полеты за рубеж начали постепенно разрешать с начала августа: границы открыли сначала с Великобританией, Турцией и Танзанией. В конце сентября самолеты из Москвы начали летать в Южную Корею.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Закрывайте всё! Я хочу доллар 100р,евро 150р.

И не работать, всех на самоизоляцию до 10 марта 2021 года.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», - сказал Рязанский.
вот и железный занавес нарисовался.

теперь сбежать холопам будет трудновато.

Захарова Мария (МИД)Слова ее о том, что авиаперелеты и заграничный отдых — привилегия богатых, а бедным нехрен путешествовать, пусть попроще развлечения найдут говорят сами за себя

Гость||

Гость писал(a):

Закрывайте всё! Я хочу доллар 100р,евро 150р.

И не работать, всех на самоизоляцию до 10 марта 2021 года.

Экономисты предупреждают о близком крахе рубля

По заявлению независимого финансового аналитика Константина Селянина, к концу года курс доллара и евро превысит 100 рублей за единицу европейской и американской валюты. Эксперт считает, что "рублю одна дорога — падение". Вопрос только в том, как быстро будет ослабевать курс "деревянного", подчеркнул экономист. Если в отношении России введут новые санкции, а по периметру страны будут разгораться военные конфликты, то падение будет форсированным, уверен Константин Селянин. Он отметил, что еще до Нового года высока вероятность того, что больше 100 рублей будет стоить не только евро, но и доллар. Эксперт добавил, что российская валюта существенно подешевеет даже в том случае, если в ближайшее время будет урегулирован конфликт в Нагорном Карабахе, а санкции в отношении России будут точечными.

наиболее значимым фактором ослабления рубля является изменение баланса между экспортом и импортом.

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