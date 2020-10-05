В России выявили 10,8 тысячи новых случаев коронавируса

05.10.2020 | 11:18

В России за последние сутки выявили 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339). Меньше всего - в Чечне (7) и Чукотском автономном округе (1). За сутки зафиксировано 117 летальных исходов, выздоровел 3181 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах, 21 475 летальных исходов, выздоровели 982 324 человека.

Ранее стало известно, что 23 процента россиян в целом согласны сделать прививку российской вакциной от коронавируса, а 73 процента заявили, что пока не готовы. Еще 4 процента сказали, что уже переболели, поэтому для них нет необходимости в прививке. Абсолютное большинство опрошенных, 93 процента, заявили, что вакцинация должна быть добровольной - за обязательную процедуру выступили лишь 7 процентов.

«Спутник V» - первая российская вакцина от коронавируса, ее запустили в производство 15 августа. Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. Глава Минздрава Михаил Мурашко 2 октября заявил, что результаты пострегистрационных исследований вакцины, работа идет по утвержденному графику и в штатном режиме.