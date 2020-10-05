Стало известно о задержании сына бывшего губернатора Фургала

05.10.2020 | 11:29

В Хабаровском крае задержан сын бывшего губернатора региона Сергея Фургала Антон. Об этом в понедельник, 5 октября, стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По его данным, Антона Фургала задержали в связи с призывами к жителям Хабаровского края участвовать в митингах в поддержку его отца. Ему вменяют статью 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Согласно действующему законодательству, Фургалу грозит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов. Кроме того, ему грозит административный арест на срок до десяти суток.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители, в частности, требовали открытого суда над бывшим губернатором.