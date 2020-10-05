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В стране и мире

Стало известно о задержании сына бывшего губернатора Фургала

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В Хабаровском крае задержан сын бывшего губернатора региона Сергея Фургала Антон. Об этом в понедельник, 5 октября, стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По его данным, Антона Фургала задержали в связи с призывами к жителям Хабаровского края участвовать в митингах в поддержку его отца. Ему вменяют статью 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Согласно действующему законодательству, Фургалу грозит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов. Кроме того, ему грозит административный арест на срок до десяти суток.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители, в частности, требовали открытого суда над бывшим губернатором.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Стихийный мемориал сжегшей себя у здания МВД журналистке Славиной убрали, рядом поставили патруль и автозак. ФОТО

У здания главного управления МВД в Нижнем Новгороде, перед которым 2 октября совершила самосожжение главный редактор издания Koza.Press Ирина Славина, убрали стихийный мемориал ее памяти. Рядом дежурят полицейские и стоит автозак.

Гость||

Гость писал(a):

А у ивана нашего когда сынков закроют за безбожное воровство и коррупцию?? Прокуратура ничего не видит, хотя весь город знает о многих фактах... позор.
ЭТОТ БОЧКАРЁВСКИЙ КОРРУПЦИОННЫЙ КЛАН УЖЕ ДОСТАЛ.Бастрыкин не хочет посетить лично Пензу и побеседовать с народом?

Гость||

Гость писал(a):

А у ивана нашего когда сынков закроют за безбожное воровство и коррупцию?? Прокуратура ничего не видит, хотя весь город знает о многих фактах... позор.
Он Лисоволу медаль повесил ,не уж то за квартиры для Александра и Данилы!?

Гость||

Гость писал(a):

власть своих не сдает.

потому как повязаны.

она больше вяжет ех кто воровству и бес пределу противостоит

Российскому исследователю сталинских преступлений Дмитриеву изменили приговор и отправили в тюрьму на 13 лет

Верховный суд Карелии изменил приговор историку и публицисту, лидеру Карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриеву. Суд увеличил срок наказания для Дмитриева с 3,5 лет колонии до 13 лет колонии строгого режима.

Гость||

Самоубийство Ирины Славиной пытаются психологизировать, то есть ввести в обыденный контекст, нормализовать. Здесь есть две линии — неосоветско-карательная («истеричка, которую надо было лечить») и современная терапевтическая («ей стоило бы прорабатывать свои травмы с психологом, а не убивать себя»). Последняя, разумеется, выглядит куда более прилично, но по факту служит той же цели: найти для говорящего способ принять поступок Славиной и вписать его в собственную повседневность.

Еще в пятницу после разговоров с теми, кто знал Славину, мне стало ясно, что психологии здесь лучше подвинуться. Те, кто психологизирует, пытается отнять у погибшей субъектность и всеми силами не заметить, что сама она рассматривала свой выбор как политический. Общество, которое готово объявить Славину сумасшедшей, действует как тюремный психиатр, назначающий голодающему заключенному принудительное питание.

Политизация, а не психологизация, предполагает, что Славина, как и заключенный, медленно убивающий себя отказом от пищи, не увидела в современной Российской Федерации иных форм протеста. Она решила, что существущий выбор радикален: аполитичность, покорность, принятие фашистских правил игры — или политическое, публичное, страшное самоубийство. Славина была из тех, кто на шепот «ну вы же понимаете, в какой стране живем», отвечала: «нет, не понимаю». И самоубийство стало ее финальным отказом делать вид, что фашизации не происходит, а нормальная жизнь продолжается.

Я думаю, что Славина была хорошим человеком, попавшим вместе со всеми нами в «обнуленную Россию», но не сломавшимся. В отличие, например, от многочисленных «либеральных деятелей» после «московского дела», которые всеми силами делают вид, что ничего особенного не случилось, даже если студентов сажают за критику президента.

Стоит уважать этого человека и видеть ее поступок в истории — в ряду русских старообрядцев и чеха Яна Палаха. И постараться выучить урок, который Славина преподала нам.

Кирилл Мартынов, журналист

Гость||

СПИСОК СТРАН ДОСТОЙНЫХ ДРУГ ДРУГА КАК И ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ООН !)

Россия, Беларусь и еще 12 авторитарных стран выступили в ООН против пункта об "Обязанности защищать"Российская Федерация и еще 12 авторитарных стран проголосовали против дальнейшего рассмотрения на 75-й Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций пункта об "Обязанности защищать", чтобы сузить возможность ООН обсуждать преступления против человечности и нарушения прав человека. "Беларусь, Иран, Кыргызстан, ДР Конго, КНР, Куба, Мьянма, Никарагуа, Россия, Египет, Эритрея, Южный Судан, Сирия"Венесуэла, Таджикистан , Зимбабве Обязанность защищать, или обязанность защитить (responsibility to protect (R2P) - это концепция, определенная в международном праве. Она была поддержана ООН в 2005 году. Согласно концепции, на государстве лежит первичный долг по защите населения на его территории. Если государство не в состоянии защитить людей, то ли из-за отсутствия возможности, то ли из-за нехватки или отсутствия политической воли — обязанность защищать переходит к международному сообществу

Гость||

Самосожжение Славиной - это второе такое громкое самоубийство в России. В сентябре 2019 года в Удмуртии у здания Государственного совета республики в Ижевске поджег себя заслуженный деятель Удмуртии Альберт Разин. Он пришел к Госсовету с плакатом, на котором написано: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

Разин получил практически 100% ожогов тела и скончался через несколько часов.

.. жалко девушку, погибла из-за мразей. Надеюсь, её смерть не будет напрасной, и путинский мордор дождётся международного трибунала и справедливого приговора. .

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