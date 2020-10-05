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В стране и мире

Появились подробности обморока 13 российских школьников на линейке

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Потерявшие сознание 13 учеников школы №7 города Великие Луки Псковской области чувствовали себя «очень плохо» - их рвало, пока их вели к медикам во время торжественной линейки. Об этом в разговоре с телеканалом «360» рассказала одна из учениц школы.

«Это было ужасно. Мы стояли рядом, несколько человек стали падать, их начали отводить к медикам, по дороге им стало очень плохо, рвота. Приехала скорая помощь: две машины и машина реанимации», - вспоминает собеседница телеканала. По ее словам, причиной такого состояния мог стать перегрев. Она также отметила, что в школьную столовую перед линейкой ее класс не ходил.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова в свою очередь заявила, что пищевое отравление вряд ли могло стать причиной госпитализации школьников - все они явились на линейку из дома, а не после уроков. «Пока отравление не подтверждено. (...) Чувствуют [дети] себя удовлетворительно. Взяты необходимые анализы для того, чтобы подтвердить или опровергнуть те подозрения, которые есть у врачей», - сказала она в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Пока никаких версий нет. Директор школы предполагает, что это тепловой удар, но это версия директора школы», - резюмировала заместитель главы отдела взаимодействия со СМИ администрации Псковской области Дарья Пасечник, ее слова приводит издание «Подъем».

О произошедшем на линейке в школе №7 стало известно ранее 5 октября. Упавших в обморок школьников госпитализировали в Великолукскую детскую больницу. Сообщалось, что плохо стало детям из разных классов, разного возраста. Врачи оценивают состояние троих как тяжелое, остальных - как среднее. У них взяли анализы, причина произошедшего устанавливается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ждем заявление Пескова о том, что дети самоотравились.

Гость||

и где подробности?

Гость||

Подтошнение произошло

Имя: Гость
Комментарий:

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