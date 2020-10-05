Сетевое издание|18+|Понедельник|5 окт 2020|12:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Полицейских одних из первых в России вакцинируют от коронавируса

Печать

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал о порядке вакцинации от коронавируса групп риска: первыми прививки сделают медикам, учителям и полицейским. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 5 октября.

Ранее стало известно о готовности 23 процентов россиян сделать прививку российским препаратом от COVID-19. 73 процента опрошенных заявили, что пока не готовы к этому шагу. Абсолютное большинство респондентов (93 процента) отметило, что вакцинация должна проводиться в добровольном порядке.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа, в производство ее запустили 15 августа. Первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, а в гражданский оборот вакцина войдет в 2021 году. Уже более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в московских клиниках в рамках пострегистрационных исследований препарата.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

При чем начинать надо с руководства.)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте