Сетевое издание|18+|Понедельник|5 окт 2020|14:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Перечислены главные проблемы российских учителей

Печать

К своим главным проблемам российские учителя относят систему управления, трудности с финансированием и низкий статус работников сферы образования. Трудности, с которыми сталкиваются педагоги в России, перечислил сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, множество проблем возникает из-за того, что формально работодателем для учителей является директор школы, однако фактически ими руководят представители муниципальной и региональной власти. «Из-за такой путаницы возникает масса проблем с реализацией трудовых прав учителей. При этом директор сам абсолютно зависим от учредителя», - пояснил Луховицкий.

Вторая проблема связана с особенностями финансирования сферы образования, отметил педагог. «Школьное образование (...) финансируется регионами. Это значит, что в разы разброс в оплате труда в разных регионах», - сказал Луховицкий. При этом, по его словам, минимальный уровень заработной платы для учителей по всей стране до сих пор не установлен, несмотря на то, что в Госдуму подавались соответствующие законопроекты.

Также Луховицкий заявил, что статус профессии учителя снизился и педагога стали воспринимать как обслуживающий персонал, который всегда неправ в глазах родителей. «У нас образование теперь не социальное благо, а услуга. Покупатель всегда прав, потребитель», - посетовал Луховицкий.

Ранее в России провели исследование, согласно которому зарплаты учителей в среднем по России составляют 31 тысячу рублей. Самая высокая зарплата среди педагогов была зафиксирована в Москве - 51,6 тысячи рублей. Меньше всего получают учителя из Воронежа - в среднем 21,7 тысячи рублей, Новосибирска - 21,1 тысячи, и Волгограда - 20,6 тысячи рублей в месяц.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Сейчас начнется..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте