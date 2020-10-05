Перечислены главные проблемы российских учителей

05.10.2020 | 13:18

К своим главным проблемам российские учителя относят систему управления, трудности с финансированием и низкий статус работников сферы образования. Трудности, с которыми сталкиваются педагоги в России, перечислил сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, множество проблем возникает из-за того, что формально работодателем для учителей является директор школы, однако фактически ими руководят представители муниципальной и региональной власти. «Из-за такой путаницы возникает масса проблем с реализацией трудовых прав учителей. При этом директор сам абсолютно зависим от учредителя», - пояснил Луховицкий.

Вторая проблема связана с особенностями финансирования сферы образования, отметил педагог. «Школьное образование (...) финансируется регионами. Это значит, что в разы разброс в оплате труда в разных регионах», - сказал Луховицкий. При этом, по его словам, минимальный уровень заработной платы для учителей по всей стране до сих пор не установлен, несмотря на то, что в Госдуму подавались соответствующие законопроекты.

Также Луховицкий заявил, что статус профессии учителя снизился и педагога стали воспринимать как обслуживающий персонал, который всегда неправ в глазах родителей. «У нас образование теперь не социальное благо, а услуга. Покупатель всегда прав, потребитель», - посетовал Луховицкий.

Ранее в России провели исследование, согласно которому зарплаты учителей в среднем по России составляют 31 тысячу рублей. Самая высокая зарплата среди педагогов была зафиксирована в Москве - 51,6 тысячи рублей. Меньше всего получают учителя из Воронежа - в среднем 21,7 тысячи рублей, Новосибирска - 21,1 тысячи, и Волгограда - 20,6 тысячи рублей в месяц.