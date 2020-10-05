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В стране и мире

Минприроды отказалось считать катастрофой гибель морских животных на Камчатке

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Министерство природы отказывается считать гибель морских животных на Камчатке катастрофой, поскольку человеческих жертв нет. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает РИА Новости.

По словам Кобылкина, происшествие, скорее всего, вызвано нетехногенными причинами, пишет ТАСС. Министр добавил, что результаты анализов говорят об отсутствии превышений концентрации вредных веществ, указывающих на нефтеразлив.

Ранее 5 октября губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три возможные версии загрязнения пляжа: техногенное загрязнение, разлив токсичных веществ и природные факторы. Среди причин он указал два полигона с ядовитыми отходами, которые обследуют специалисты.

Начальник регионального управления МЧС Игорь Михно заявил, что сотрудники ведомства обследовали берег, но не нашли там мертвых животных, пятен на воде и постороннего запаха. По его словам, водолазы погружались в воду, у них не было ни жжения кожи, ни нарушений в других медицинских показателях. Он добавил, что ведомство продолжает мониторинг обстановки.

2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, нерп, крабов, осьминогов и других морских животных, а серферы жаловались на тошноту, температуру и ухудшение зрения после погружения в воду. Пляжи с мертвыми животными нашли еще в трех бухтах. Материалы дела передали в центральный аппарат Следственного комитета. Губернатор края поручил краевому Минздраву дополнительно обследовать пострадавших серферов и пригрозил увольнениями в связи с произошедшим.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Действительно,какая мелочь,только животные пострадали,скоро и людей будет не жалко.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Министерство природы отказывается считать гибель морских животных на Камчатке катастрофой, поскольку человеческих жертв нет.
Неадекватное Минприроды.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Скорее всего ВПК сел в лужу....

Гость||

Гость писал(a):

Действительно,какая мелочь,только животные пострадали,скоро и людей будет не жалко.
Зато Крым наш! Пока...

Гость||

Даже животные не смогли жить в отдельной цивилизации. Спровоцировали отрицательный рост.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Скорее всего ВПК сел в лужу....
для них это норма. Когда это солдафоны заботились об экологии? Для них важнее в кантик превратить все что видят. Траву покрасить. Бревно к голове привязать или балку железную весом килограмм в 100 чтобы начальство удивить, таскать круглое, катать квадратное. Ну и чем дурнее и безумнее приказ тем для них он краше и приоритетнее

Имя: Гость
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