Минприроды отказалось считать катастрофой гибель морских животных на Камчатке

05.10.2020 | 17:12

Министерство природы отказывается считать гибель морских животных на Камчатке катастрофой, поскольку человеческих жертв нет. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает РИА Новости.

По словам Кобылкина, происшествие, скорее всего, вызвано нетехногенными причинами, пишет ТАСС. Министр добавил, что результаты анализов говорят об отсутствии превышений концентрации вредных веществ, указывающих на нефтеразлив.

Ранее 5 октября губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три возможные версии загрязнения пляжа: техногенное загрязнение, разлив токсичных веществ и природные факторы. Среди причин он указал два полигона с ядовитыми отходами, которые обследуют специалисты.

Начальник регионального управления МЧС Игорь Михно заявил, что сотрудники ведомства обследовали берег, но не нашли там мертвых животных, пятен на воде и постороннего запаха. По его словам, водолазы погружались в воду, у них не было ни жжения кожи, ни нарушений в других медицинских показателях. Он добавил, что ведомство продолжает мониторинг обстановки.

2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, нерп, крабов, осьминогов и других морских животных, а серферы жаловались на тошноту, температуру и ухудшение зрения после погружения в воду. Пляжи с мертвыми животными нашли еще в трех бухтах. Материалы дела передали в центральный аппарат Следственного комитета. Губернатор края поручил краевому Минздраву дополнительно обследовать пострадавших серферов и пригрозил увольнениями в связи с произошедшим.