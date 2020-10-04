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В стране и мире

В Минпросвещения раскрыли планы по массовому переводу школ на удаленку

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Минпросвещения России сегодня не рассматривает вопрос о массовом переводе школ на удаленку. Об этом сообщил замминистра просвещения Денис Грибов, пишет ТАСС.

По его словам, ведомство понимает объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. «Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию», - отметил он.

Грибов выразил надежду, что в целом по стране ситуация с коронавирусом изменится в положительную сторону. Он добавил, что в каждом российском регионе эпидемическая ситуация разная.

28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди российских школьников не более 2 процентов являются носителями коронавируса. Она подчеркнула, что мониторинг ведется с 7 сентября. «Мы обследуем здоровых детей: старших школьников, студентов среднего специального образования и студентов высшего образования», - сказала Попова. Глава службы признала, что нарастание числа выявленных носителей коронавируса фиксируется, но оно незначительное.

По состоянию на 3 октября в России за сутки выявили 9859 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Большинство из них зафиксировано в Москве (2884), Санкт-Петербурге (358) и Московской области (259). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 204 502 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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