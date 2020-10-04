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В стране и мире

В Госдуме высказались о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах

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Вопрос необходимости присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, где неделю назад обострился конфликт между Ереваном и Баку, должен быть рассмотрен. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, передает РИА Новости.

«Уже назрел тот момент, когда вопрос необходимо рассмотреть. Насчет введут-не введут, я не знаю, тут очень много обстоятельств. Но то, что вопрос всесторонне будет изучен, я в этом не сомневаюсь», - пояснил депутат. Он напомнил, что в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) у России и Армении есть совершенно четкие обязательства друг перед другом.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах в рамках Минской группы ОБСЕ. В Кремле отметили, что Россия может пойти на такой шаг только при согласии Армении и Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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Источник — lenta.ru
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