Россиянам спрогнозировали похолодание

04.10.2020 | 14:37

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал похолодание в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, теплая погода сохранится до 6-7 октября, затем дневные температуры в центре европейской части понизятся до 13-16 градусов. «Если говорить о Северо-Западном федеральном округе (Ленинградской области, Вологодской области), то там раньше придет похолодание, чем в центральную Россию», - пояснил Варакин.

Синоптик уточнил, что причина теплой погоды заключается в двух атмосферных образованиях в Западной и Восточной Европе. На западе находится глубокий циклон и на европейскую часть России поступает теплый воздух из его южной четверти.

Варакин также добавил, что на следующей неделе сильные дожди ожидаются на севере, северо-востоке Ленинградской области, на юге Карелии.

Ранее в Гидрометцентре россиянам пообещали, что средние температуры в октябре будут на один-два градуса выше нормы. Месячное количество осадков на большей части территории европейской части предполагается около среднего многолетнего количества. В Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа - больше; на востоке Башкирии и Оренбургской области - меньше нормы. На большей части азиатской части России температура также кажется на пару градусов выше средних значений.