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В стране и мире

Число новых заражений коронавирусом в России выросло до майских показателей

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Число новых заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 10 499 и выросло до майских показателей. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Так, 15 мая в стране зафиксировали 10 598 новых случаев заражения. 16 мая, их количество составило 9200, а на следующий день - 9709 зараженных. 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России остановился рост распространения коронавируса, так как двое суток подряд фиксировалось менее 10 тысяч заражений.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровели 979 143 человека.

3 октября вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России не обязательно окажется слабее первой. Он добавил, что судить об интенсивности новой вспышки инфекции можно будет через несколько дней. По словам Альтштейна, у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет и для его усиления необходима массовая вакцинация.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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