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В стране и мире

Зараженный коронавирусом Трамп рассказал о своем лечении

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Президент США Дональд Трамп, заразившийся ранее коронавирусом, рассказал о своем лечении, заявив, что оно проходит хорошо. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в субботу, 3 сентября.

«Все проходит нормально, как мне кажется! Спасибо всем, люблю вас», — отметил Трамп.

Ранее стало известно, что о заражении коронавирусом двух человек из окружения президента США. Один из них — глава предвыборного штаба Трампа Билл Степиен. Также положительный результат теста на COVID-19 выявлен у бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй.

Ранее врач Дональда Трампа Шон Конли раскрыл подробности лечения американского лидера. Медик сообщил, что главе Белого дома не требуется «дополнительный кислород». «После консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира. Он [Трамп] принял первую дозу и комфортно отдыхает», — сказал Конли.

О заражении американского президента коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Трамп пока не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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