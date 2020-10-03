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В стране и мире

Назван предполагаемый виновник загрязнения воды на Камчатке

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Загрязнение воды на Халактырском пляже на Камчатке, предварительно, вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, заявил источник в экстренных службах региона. Предполагаемого виновника ситуации называет ТАСС.

Источник агентства рассказал, что коммерческий танкер проследовал мимо пляжа. «Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск», — сказал он.

Ранее в Министерстве обороны России опровергли причастность Тихоокеанского флота к загрязнению океана на побережье Камчатки. В ведомстве заявили, что крупные учения, которые могли повлиять на экосистему, в последнее время на Камчатке не проводились. Учений кораблей и судов в акватории, прилегающей к пляжу, также не проводилось.

2 октября на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Морскую воду взяли на экспертизу — предварительный анализ показал повышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов. Также в воде обнаружили фенол. Причина загрязнения пока не установлена.

Аналогичная ситуация повторилась еще на нескольких пляжах Камчатки.

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Источник — lenta.ru
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