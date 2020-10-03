Мишустин продлил мораторий на банкротства

03.10.2020 | 09:58

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении моратория на банкротства, теперь он распространяется только на компании из пострадавших из-за коронавируса отраслей. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Закон вступит в силу в среду, 7 октября. Ранее запрет действовал также в отношении стратегических и системообразующих предприятий.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов будет действовать до 7 января 2021 года.

«В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда. Она предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям», — говорится в постановлении, подписанном премьером.

Ранее Михаил Мишустин призвал чиновников следить за словами в адрес компаний и избегать двусмысленности, чтобы не нанести вред экономике.

В начале сентября уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. При этом Титов заявил не только о субъектах малого и среднего предпринимательства (МСП) из отраслей, официально признанных пострадавшими из-за пандемии коронавируса, но и о предприятиях, потерявших выручку за II и III кварталы 2020 года.