Сетевое издание|18+|Пятница|2 окт 2020|12:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России выявили 9412 новых случаев коронавируса

Печать

В России за последние сутки выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2704), Санкт-Петербурге (302) и Московской области (244). Меньше всего — в Чечне (7), Ненецком автономном округе (2) и Чукотском автономном округе (2). За сутки зарегистрировали 186 летальных исходов и 6054 выздоровления.

Всего с начала пандемии в России выявили 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровели 970 296 человек.

Ранее вирусолог, академик РАН Виталий Зверев заявил, что победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года. Он объяснил, что пока у 70 процентов населения не появится иммунитет, заболеваемость будет расти, но в январе-феврале пойдет на спад из-за погодных условий. Зверев отметил, что ужесточать ограничения нельзя, так как они тоже могут нанести определенный вред.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

То ждём лета и жары, чтобы коронавирус на спад пошел, то января, февраля...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте