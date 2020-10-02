В России выявили 9412 новых случаев коронавируса

02.10.2020 | 11:53

В России за последние сутки выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2704), Санкт-Петербурге (302) и Московской области (244). Меньше всего — в Чечне (7), Ненецком автономном округе (2) и Чукотском автономном округе (2). За сутки зарегистрировали 186 летальных исходов и 6054 выздоровления.

Всего с начала пандемии в России выявили 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровели 970 296 человек.

Ранее вирусолог, академик РАН Виталий Зверев заявил, что победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года. Он объяснил, что пока у 70 процентов населения не появится иммунитет, заболеваемость будет расти, но в январе-феврале пойдет на спад из-за погодных условий. Зверев отметил, что ужесточать ограничения нельзя, так как они тоже могут нанести определенный вред.