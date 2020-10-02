Сетевое издание|18+|Пятница|2 окт 2020|09:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России нашли утюги с прослушкой

Печать

Министерство промышленности и торговли отчиталось о выявлении в российской продаже бытовых приборов с прослушкой. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщает РИА Новости.

О нахождении утюгов иностранного производства с встроенным шпионским оборудованием рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак. «Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном», - заявил Шпак. Чиновник предупредил россиян о появлении подобного вида бытовых приборов, отметив, что закладки в электротехнике не являются выдумкой.

Шпак не смог рассказать, с какой целью в утюгах было установлено шпионское оборудование и каким образом бытовой прибор может записывать и передавать зафиксированные данные. Представитель Минпромторга подытожил, что для передачи данных с микрофона необходим определенный способ связи.

Шпак также не раскрыл названия моделей утюгов, в которых нашли закладки, и их производителей. Журналисты издания Hi-Tech Mail.ru предположили, что экспертам Минпромторга могли попасть в руки новые утюги с поддержкой голосового управления. «Это вполне стандартная функция для современных смарт-устройств», - говорится в материале.

В феврале Василий Шпак заявил, что не видит предпосылок для дефицита на российском рынке телефонов. «Мне кажется, у нас такое количество смартфонов на складах, что со смартфонами точно перебоев не будет», - подчеркнул представитель Минпромторга.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Шпаку тоже доверять не следует скользкий тип

Гость||

Да пусть хоть обслушаются, о любви народа к власти.

Гость||

Гость писал(a):

Шпаку тоже доверять не следует скользкий тип
— Меня терзают смутные сомнения… У Шпака — утюг, у посла — медальон…

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте