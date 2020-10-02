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В стране и мире

Стали известны подробности нападения медведя на ребенка в цирке-шапито

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Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала подробности нападения медведя на дрессировщика и ребенка в цирке-шапито в подмосковном Реутове. Ее слова передает РИА Новости.

Как стало известно, изначально животное было в наморднике. Отец и сын, которые оба являются дрессировщиками, вели его в клетку после выступления. Однако на улице медведь стащил намордник лапой, после чего прижал к себе мальчика и укусил его за голову. «Увидев происходящее, отец отогнал медведя от сына, при этом он получил царапины на руках», — добавила Врадий.

Отмечается, что врачи оказали ребенку помощь и зашили все полученные ранения. На данный момент его здоровью ничто не угрожает.

О том, что медведь напал на дрессировщика и ребенка в цирке-шапито, сообщалось ранее. Пострадавшим ребенком оказался 12-летний сын дрессировщика.

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Источник — lenta.ru
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