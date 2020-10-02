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В стране и мире

Кремль пожелал Трампу выздоровления

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В Кремле желают заразившемуся коронавирусом президенту США Дональду Трампу скорейшего и легкого выздоровления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 2 октября.

«Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего выздоровления», — сказал Песков.

О заражении американского президента стало известно в пятницу утром. У его супруги тест также выявил коронавиурс. Врач при Белом доме Шон Конли рассказал, что лидер США и первая леди Мелания Трамп чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме на время выздоровления. Трамп пока не планирует передать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.

Между тем информация о болезни Трампа ударила по американскому рынку: фьючерсы на биржах США продемонстрировали падение.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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