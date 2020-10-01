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В стране и мире

В российском регионе создадут министерство счастья

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В Камчатском крае создадут министерство счастья, которое будет заниматься вопросами социального благополучия и семейной политики. Об этом заявил губернатор Владимир Солодов, сообщается на сайте правительства региона.

Солодов объяснил, что цель — уйти от «министерства обиженных и обездоленных» и сделать людей «благополучными, счастливыми», а не просто помогать тем, кто оказался в сложной ситуации.

В правительстве уточнили, что министерство появится в рамках реформы органов исполнительной власти Камчатского края, которую Солодов проводит после вступления в должность. Он набрал 80,1 процент голосов на выборах губернатора, проходивших с 11 по 13 сентября.

В 2018 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что уже предлагала создать в России министерство счастья, но ее не поддержали. По ее словам, «на очереди министерство одиночества». В пример Матвиенко привела Великобританию, где на тот момент уже появилось подобное ведомство.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Министерство соцзащиты куда денут? или просто будут жрать наши деньги

Гость||

Ещё способ пилить.

Гость||

Обеспечте людей работрй,и достойной зар платой,и будет им шастье,а дармоедов лишних,не нужно разводить,лишнее министерство,НАХЛЕБНИКИ.

Гость||

Счастье не зависит от количества денег, счастливы осознающие духовные потребности.

Гость||

Оруэлл с его министерством Правды вертится в гробу по часовой стрелке.

Имя: Гость
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