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В стране и мире

В России завершились исследования второй вакцины от коронавируса

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В России завершились клинические исследования второй вакцины от коронавируса, которую разрабатывает центр «Вектор». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Попова добавила, что вакцинация будет добровольной, но уточнила, что если ситуация связана с профессиональными рисками, прививка «может быть необходима».

29 сентября глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» может быть зарегистрирована через три недели, для этого уже направлены соответствующие документы. Препарат планируется зарегистрировать до 15 октября.

Генеральный директор центра Вектор Ринат Максютов рассказал, что в гражданский оборот планируется выпустить два варианта вакцины. Он добавил, что препарат разрабатывали на основе шести независимых технологических платформ.

Первая российская вакцина от коронавируса была разработана центром имени Гамалеи, ее запустили в производство 15 августа. Препарат назвали «Спутник V». Первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. По словам Мурашко, более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в московских клиниках в рамках пострегистрационных исследований препарата.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

а зачем2-ая если 1я есть

Гость||

Гость писал(a):

а зачем2-ая если 1я есть
Она лутьше. Балда тупая.

Имя: Гость
Комментарий:

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