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В стране и мире

В России выявили 8945 новых случаев коронавируса

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В России за последние сутки выявили 8945 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб в своем Telegram-канале в четверг, 1 октября.

Больше всего заразившихся - в Москве (2424), Санкт-Петербурге (285) и Московской области (230). Следом идут Ростовская (205), Нижегородская (186) и Воронежская (171) области. Наименьшее число заболевших COVID-19 фиксируется в Ненецком и Чукотском автономных округах (1 и 2 соответственно), а также в Чеченской республике (6).

Кроме того, за последние сутки в России скончались 169 пациентов с коронавирусом, еще 5985 человек выздоровели и выписались.

Таким образом, с учетом новых данных, с начала пандемии в России коронавирус диагностировали у 1 185 231 человека. Из них 964 242 человек выздоровели, еще 20 891 умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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