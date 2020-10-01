Россиянам отказались возвращать советские вклады

01.10.2020 | 14:52

Госдума отказалась принимать законопроект о возврате россиянам советских вкладов в Сбербанке, сообщает РИА Новости. Соответствующий законопроект был отклонен в первом чтении.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в 2019 году группой депутатов от «Справедливой России». Он предусматривает восстановление действия принятого в 1996 году закона о базовой стоимости необходимого социального набора.

Согласно ему, все сбережения советских граждан в Сбербанке должны быть конвертированы в специальный вид госдолга - целевые долговые обязательства. Их величина определяется исходя из двух параметров: стоимости необходимого социального набора (потребительской корзины россиянина на год) и курса специальной условной валюты - долгового рубля, который определяется исходя из динамики соотношения контрольной и базовой стоимости набора.

В 1996 году базовая стоимость одного необходимого социального набора была установлена на уровне 464 рублей СССР, однако закон до сих пор не вступил в силу, что делает невозможным выплату гражданам числившихся за ними сбережений. Помимо них, выплате должны были подлежать средства, вложенные в госдолг СССР и РСФСР, а также в страховые полисы.

Совокупный размер целевых долговых обязательств по курсу 2020 года составляет 45,4 триллиона рублей. Законопроект за авторством депутатов «Справедливой России» предусматривал постепенные выплаты - по 2,5 процента от общей суммы (или 1,135 триллиона рублей) ежегодно. Против выступил комитет Госдумы по финансовому рынку. По его оценке, такие выплаты не были бы согласованы с бюджетной системой России, которая включает бюджеты разных уровней: от федерального до региональных.

В итоге законопроект был отклонен, а действие закона от 1996 года, до сих пор не вступившего в силу, заморожено как минимум до 2022-го.