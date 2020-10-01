Перепись населения началась в труднодоступных регионах России

01.10.2020 | 09:58

В труднодоступных регионах России 1 октября началась перепись всероссийская населения, передает ТАСС.

К труднодоступным территориям сейчас относят северные районы, некоторые районы Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа — всего в России 26 таких регионов. По словам директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, речь идет о территориях, до которых в принципе трудно добраться, а также регионах, где проживает кочевое население и оленеводы. Там практически невозможно провести перепись за короткий срок из-за трудностей с транспортными и информационными коммуникациями, объяснил он.

На большей территории страны перепись перенесли — вместо октября 2020 она состоится с 1 по 30 апреля 2021 года.