Сетевое издание|18+|Четверг|1 окт 2020|10:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Перепись населения началась в труднодоступных регионах России

Печать

В труднодоступных регионах России 1 октября началась перепись всероссийская населения, передает ТАСС.

К труднодоступным территориям сейчас относят северные районы, некоторые районы Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа — всего в России 26 таких регионов. По словам директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, речь идет о территориях, до которых в принципе трудно добраться, а также регионах, где проживает кочевое население и оленеводы. Там практически невозможно провести перепись за короткий срок из-за трудностей с транспортными и информационными коммуникациями, объяснил он.

На большей территории страны перепись перенесли — вместо октября 2020 она состоится с 1 по 30 апреля 2021 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Переписывать скоро будет некого мрут как мухи, Вова где прививка где больницы??

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте