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В стране и мире

На российских школьников во время перемены обрушился потолок

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В ставропольской гимназии №3 на четырех российских школьников во время перемены обрушился потолок. Есть пострадавшие. Об этом сообщает «Блокнот Ставрополь».

Двух детей увезли на скорой помощи - девочку с травмой поясницы и мальчика с травмой руки. Остальных пострадавших отпустили домой. Один из школьников, на кого обрушился потолок, рассказал изданию, что ЧП произошло во время перемены, когда дети отдыхали на лавочке.

«Мне говорят одноклассники, что на меня упал самый большой кусок, я упал на колени и начал отключаться, потом все нормально стало», - поделился мальчик.

В настоящее время прокуратура проводит проверку в гимназии. Замдиректора школы давать комментарии отказалась. В краевом министерстве образования пообещали предоставить информацию позднее.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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