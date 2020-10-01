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В стране и мире

ФСБ задержала воров за кражу подаренной Путиным иконы

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Сотрудники ФСБ и МВД задержали воров, похитивших из Валдайского Иверского монастыря икону Божией Матери, которая была подарена президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает ТАСС.

Задержаны два члена преступной группы. Ими оказались жители города Волхов Ленинградской области.

Как уточнила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступление было совершено в ночь на первое сентября. Похитители приплыли к острову на лодке и проникли на территорию монастыря, сделав подкоп под воротами. Их храма они украли напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери, которую Владимир Путин подарил монастырю в 2001 году.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Это были переодетые бандеровцы и агенты госдепа.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники ФСБ и МВД задержали воров, похитивших икону Божией Матери, которая была подарена президентом России Владимиром Путиным.
Президентское добро надежно охраняется.

Гость||

Гость писал(a):

Президентское добро надежно охраняется.
Не зря говорят: держись от говна подальше,мньше пахнуть будет.

Гость||

Гость писал(a):

держись от говна подальше,мньше пахнуть будет.
Они были не в курсе, кто подарил ее.

Имя: Гость
Комментарий:

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