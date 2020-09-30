Сетевое издание|18+|Среда|30 сен 2020|13:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России захотели расширить доступ к данным о смерти

Печать

Министерство финансов захотело расширить доступ к данным о регистрации смерти в Едином госреестре записей актов гражданского состояния и предоставить его Минцифре, Федеральной службе судебных приставов и нотариусам. О разработке такого законопроекта во среду, 30 сентября, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

По данным газеты, Минфин подготовил соответствующие поправки в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Они позволят названным ведомствам эффективнее и быстрее выполнять свою работу и блокировать аккаунты умерших россиян на сайте госуслуг, чтобы ими не смогли воспользоваться мошенники, а также минимизировать личные контакты представителей служб с населением, что актуально на фоне пандемии коронавируса, пояснили в министерстве изданию. Сейчас законопроект проходит общественное обсуждение и согласовывается с заинтересованными органами, после чего его рассмотрят Правительство и Госдума.

В Госдуме к инициативе отнеслись неоднозначно. В частности, вице-спикер палаты Игорь Лебедев указал, что необходимы гарантии того, что не произойдет утечек персональных данных. Глава Политической экспертной группы Константин Калачев назвал инициативу логичной, поскольку она позволит решить проблему «мертвых душ».

Ранее данные опроса международной коммуникационной группы Dentsu Aegis Network показали, что менее половины людей в мире верят в то, что компании защищают конфиденциальность их персональных данных. При этом в России этот показатель оказался самым низким в сравнении с другими странами-участницами исследования. Только 19 процентов россиян считают, что их персональные данные, которые они передают компаниям, защищены.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Россиянам пообещали бессмысленный рост цен на пиво

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте