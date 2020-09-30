В России захотели расширить доступ к данным о смерти

30.09.2020 | 12:32

Министерство финансов захотело расширить доступ к данным о регистрации смерти в Едином госреестре записей актов гражданского состояния и предоставить его Минцифре, Федеральной службе судебных приставов и нотариусам. О разработке такого законопроекта во среду, 30 сентября, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

По данным газеты, Минфин подготовил соответствующие поправки в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Они позволят названным ведомствам эффективнее и быстрее выполнять свою работу и блокировать аккаунты умерших россиян на сайте госуслуг, чтобы ими не смогли воспользоваться мошенники, а также минимизировать личные контакты представителей служб с населением, что актуально на фоне пандемии коронавируса, пояснили в министерстве изданию. Сейчас законопроект проходит общественное обсуждение и согласовывается с заинтересованными органами, после чего его рассмотрят Правительство и Госдума.

В Госдуме к инициативе отнеслись неоднозначно. В частности, вице-спикер палаты Игорь Лебедев указал, что необходимы гарантии того, что не произойдет утечек персональных данных. Глава Политической экспертной группы Константин Калачев назвал инициативу логичной, поскольку она позволит решить проблему «мертвых душ».

Ранее данные опроса международной коммуникационной группы Dentsu Aegis Network показали, что менее половины людей в мире верят в то, что компании защищают конфиденциальность их персональных данных. При этом в России этот показатель оказался самым низким в сравнении с другими странами-участницами исследования. Только 19 процентов россиян считают, что их персональные данные, которые они передают компаниям, защищены.