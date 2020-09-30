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В стране и мире

В России зафиксировали 8481 новый случай коронавируса

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В России за сутки зафиксировали 8481 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Такое число назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Больше всего новых заражений выявлено в Москве (2308), Санкт-Петербурге (276) и Московской области (222). Меньше всего - в Еврейской автономной области (16), Чечне (4) и Ненецком автономном округе (2). За сутки зафиксировано 177 летальных исходов, выздоровели 5858 человек.

Всего с начала пандемии в России выявили 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах, 20 722 летальных исхода и 958 257 случаев выздоровления.

30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений по коронавирусу, поэтому нет оснований для введения специальных ограничений. Она призвала строже следить за соблюдением гражданами масочного режима в общественных местах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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