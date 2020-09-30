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В стране и мире

В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей

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Министерство труда планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве рассказали, что с 2021 года размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет будет увеличен до регионального прожиточного минимума при условии, что среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу сравняться с прожиточным минимумом. На данный шаг будет выделено дополнительно почти 95 миллиардов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать четкие критерии поддержки семей с доходом, размер которого остается ниже прожиточного минимума. Глава государства также призвал представителей власти помочь россиянам с низким доходом преодолеть сложные обстоятельства и изменить свою жизнь.

С 1 июня началось перечисление пособий на детей от трех до семи лет семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека. Это пособие назначается по заявлению, все необходимые данные для назначения органы социальной защиты получают путем межведомственного взаимодействия. Размер выплат - 50 процентов регионального прожиточного минимума для детей, то есть, примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в месяц.

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Источник — lenta.ru
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