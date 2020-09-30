Россиянам пообещали бессмысленный рост цен на пиво

30.09.2020 | 12:56

Намерение российских властей ввести маркировку пива вызвало протест со стороны крупнейших пивоваренных компаний. Они сочли саму идею бессмысленной и пообещали неминуемый рост цен на свою продукцию. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель совета Ассоциации производителей пива (АПП) Андрей Губка.

По его словам, в России нет проблемы с подделками пива, потому что этот продукт подделывать невыгодно. Кроме того, не существует и угрозы отравления им, в отличие от крепкого алкоголя, маркировка которого оправдана.

Между тем проблему «серой» продукции, с которой не уплачивается акциз, позволяет решить не нанесение знаков, подчеркнул председатель АПП, а действующая Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) учета оборота алкоголя. Для этого ее нужно только доработать.

Он указал, что оборудование для маркировки на одной линии розлива пива обойдется производителю в сумму от 300 тысяч до миллиона долларов. В России работает более тысячи пивоваренных заводов, на них несколько линий. Другими словами, отрасль потратит на никому не нужные действия сотни миллионов рублей.

Крупным и средним компаниям придется внести эти расходы в стоимость конечной продукции, то есть пострадает в первую очередь потребитель. Мелкие пивоварни, объемы которых не позволяют понести такие расходы, закроются или уйдут в тень.

Таким образом, констатировал глава АПП, инициатива не только не решит поставленные задачи, но и усугубит ситуацию для всех, добавив отрасли и потребителям новых проблем.

О намерении маркировать пиво в начале сентября заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, эксперимент может начаться весной следующего года. Ведомство оценивает долю нелегальной продукции на рынке пива в 5-12 процентов в зависимости от региона.

Ассоциация производителей пива объединяет крупнейшие на российском рынке пивоваренные компании — AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken.