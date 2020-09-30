Сетевое издание|18+|Среда|30 сен 2020|13:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиянам пообещали бессмысленный рост цен на пиво

Печать

Намерение российских властей ввести маркировку пива вызвало протест со стороны крупнейших пивоваренных компаний. Они сочли саму идею бессмысленной и пообещали неминуемый рост цен на свою продукцию. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель совета Ассоциации производителей пива (АПП) Андрей Губка.

По его словам, в России нет проблемы с подделками пива, потому что этот продукт подделывать невыгодно. Кроме того, не существует и угрозы отравления им, в отличие от крепкого алкоголя, маркировка которого оправдана.

Между тем проблему «серой» продукции, с которой не уплачивается акциз, позволяет решить не нанесение знаков, подчеркнул председатель АПП, а действующая Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) учета оборота алкоголя. Для этого ее нужно только доработать.

Он указал, что оборудование для маркировки на одной линии розлива пива обойдется производителю в сумму от 300 тысяч до миллиона долларов. В России работает более тысячи пивоваренных заводов, на них несколько линий. Другими словами, отрасль потратит на никому не нужные действия сотни миллионов рублей.

Крупным и средним компаниям придется внести эти расходы в стоимость конечной продукции, то есть пострадает в первую очередь потребитель. Мелкие пивоварни, объемы которых не позволяют понести такие расходы, закроются или уйдут в тень.

Таким образом, констатировал глава АПП, инициатива не только не решит поставленные задачи, но и усугубит ситуацию для всех, добавив отрасли и потребителям новых проблем.

О намерении маркировать пиво в начале сентября заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, эксперимент может начаться весной следующего года. Ведомство оценивает долю нелегальной продукции на рынке пива в 5-12 процентов в зависимости от региона.

Ассоциация производителей пива объединяет крупнейшие на российском рынке пивоваренные компании — AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Мне до одного места это повышение, я его не пью.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте