Российским ресторанам запретят включать чаевые в чек

30.09.2020 | 14:44

Российским ресторанам и кафе запретят включать в чек чаевые с 1 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как разъяснили в ведомстве, любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, нельзя будет добавлять в заказ. Ожидается, что такой подход исключит практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании услуги.

Одновременно, согласно новым правилам, рестораны и кафе смогут предложить гостям другие услуги, от платы за которые те смогут отказаться. Если же они уже оплачены, то посетитель сможет потребовать возврат средств.

С 2021 года заведения общепита начнут информировать посетителей о перечне услуг и условиях их предоставления, наименовании продукции, способах приготовления блюд и основных ингредиентах. Кроме того, рестораны и кафе будут предоставлять сведения о пищевой ценности блюд и напитков, весе порций готовых блюд и покупных товаров, емкости потребительской тары алкогольной продукции и объеме ее порции.