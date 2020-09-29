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В стране и мире

Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусом

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Народный артист СССР Юрий Башмет госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 29 сентября.

Отмечается, что состояние дирижера оценивается как средней тяжести, он испытывает одышку. Вместе с музыкантом в больницу также попала его супруга Наталья Башмет.

Как уточняет Telegram-канал газеты «Московский комсомолец», Башмета с женой госпитализировали из их загородного дома на Николиной горе в 52-ю горбольницу.

В апреле сообщалось, что Башмет совместно с Русским концертным агентством запустил программу помощи музыкантам и композиторам, которые остались без работы из-за отмены концертов во время пандемии коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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