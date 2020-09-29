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В стране и мире

В России появился памятник клещу

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В столице Башкирии Уфе появился новый памятник, посвященный клещу. Его авторы хотели подчеркнуть важность всех животных в природе. Об этом сообщает GOROBZOR.RU.

Памятник представляет собой полуметровый каменный постамент, найденный на вершине горы Дунан Суйган, а на нем — вылитая из серебра фигура клеща высотой пять сантиметров. На камне прибита табличка со словами «Я так же, как и ты, хочу жить!». Идея создания пришла к путешественнику Олегу Чегодаеву, который называет себя «амбассадором Уральских гор», а ее исполнением занимались местные ювелирные мастера. Этой работой авторы хотели показать, что клещ, к которому люди относятся негативно, является частью природы. Подобных памятников в республике еще не устанавливали.

«Это единственный памятник из серебра в Башкирии. Мы решили, зачем мелочиться — у нас Уфа отличается тем, что здесь ставятся памятники из всякого непонятного материала коричневого цвета и пластика. Мы подумали, что Уфа достойна большего — памятника из драгоценного материала», — отметил Чегодаев.

В сентябре 2020 года в Уфе поставили памятник, который посвятили Всеобщей декларации прав человека. Его сделали в форме большой круглой плиты с фигурой Витрувианского человека Леонардо да Винчи, вокруг которого выгравировали связанные с декларацией слова. Однако автор ошибся в слове «раса» и написал его с двумя буквами «с». Жителей также возмутило то, что надписи не были сделаны на языках республики.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Его авторы хотели подчеркнуть важность
Упаси Господи нашу Пензочку от таких авторов с ихними памятниками.

Гость||

Гость писал(a):

29.09.2020 16:41|

penzainform.ru писал(a):

Его авторы хотели подчеркнуть важность

Упаси Господи нашу Пензочку от таких авторов с ихними памятниками.

Да пензенская Февронья и кентавр не лучше.

Дмитрий Н. Мотовилов||

В Париже будет памятник Блохе. А в Пензе - ещё кому-то...

Гость||

а в Пензе памятник уже...дырявому кентавру с яйцами !

Гость||

Гость писал(a):

Упаси Господи нашу Пензочку от таких авторов с ихними памятниками.
Да нам и не надо ,у нас памятники естественные ,почти все липы всегда в тле ,все каштаны заражены охридским минёром / каштановой молью.Предлагаю установить памятник чиновнику с пилой и бюджету.Ну и конечно же золотому борюру.)))

Гость||

Давайте его у нас ставить, чего уж там. У нас полно всякого говна, и это тоже устанавливайте тут у нас.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В России появился памятник клещу
Это и есть памятник чиновнику.

Имя: Гость
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