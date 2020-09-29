В России появился памятник клещу

29.09.2020 | 16:29

В столице Башкирии Уфе появился новый памятник, посвященный клещу. Его авторы хотели подчеркнуть важность всех животных в природе. Об этом сообщает GOROBZOR.RU.

Памятник представляет собой полуметровый каменный постамент, найденный на вершине горы Дунан Суйган, а на нем — вылитая из серебра фигура клеща высотой пять сантиметров. На камне прибита табличка со словами «Я так же, как и ты, хочу жить!». Идея создания пришла к путешественнику Олегу Чегодаеву, который называет себя «амбассадором Уральских гор», а ее исполнением занимались местные ювелирные мастера. Этой работой авторы хотели показать, что клещ, к которому люди относятся негативно, является частью природы. Подобных памятников в республике еще не устанавливали.

«Это единственный памятник из серебра в Башкирии. Мы решили, зачем мелочиться — у нас Уфа отличается тем, что здесь ставятся памятники из всякого непонятного материала коричневого цвета и пластика. Мы подумали, что Уфа достойна большего — памятника из драгоценного материала», — отметил Чегодаев.

В сентябре 2020 года в Уфе поставили памятник, который посвятили Всеобщей декларации прав человека. Его сделали в форме большой круглой плиты с фигурой Витрувианского человека Леонардо да Винчи, вокруг которого выгравировали связанные с декларацией слова. Однако автор ошибся в слове «раса» и написал его с двумя буквами «с». Жителей также возмутило то, что надписи не были сделаны на языках республики.