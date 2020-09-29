В Роспотребнадзоре рассказали об ослаблении коронавируса

29.09.2020 | 15:35

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, а резервных коек для инфекционных больных достаточно много, в связи с чем пессимистичного сценария уже не ожидается. Об этом рассказал заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости в понедельник, 28 сентября.

«Разработаны все подходы и мероприятия к недопущению распространения коронавирусной инфекции», - подчеркнул эксперт. Также Горелов добавил, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации для организаций, в которых прописаны все необходимые правила профилактики коронавирусной инфекции.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что, несмотря на рост числа новых случаев заражения коронавирусом, в октябре Россия снова выйдет на плато. «Пик вряд ли будет», - сказал он, исключая вероятность повторения весеннего сценария.