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В стране и мире

Собянин объявил двухнедельные каникулы

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении двухнедельных осенних школьных каникул для снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается на его сайте.

Согласно сообщению, плановые каникулы в большинстве школ начинаются с 5 октября и длятся неделю. Глава города продлил их до двух недель - каникулы пройдут одномоментно во всех школах с 5 по 18 октября. Такое решение было принято по рекомендации санитарных врачей для избежания лишних контактов.

Кроме того, в Москве на две недели приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации в ведении столичного правительства. Дистанционных занятий в период каникул не будет, но ученики смогут заниматься с помощью электронной школы. Дошкольные группы детских садов продолжат работу по обычному графику.

С 28 сентября в Москве заработали новые правила, по которым пенсионерам и горожанам с хроническими заболеваниями стоит самоизолироваться и соблюдать меры предосторожности. Тех, кто входит в группы риска, попросили ограничить контакты с родственниками и оставаться дома. Работающим горожанам старше 65 лет рекомендовали работать удаленно или уйти в отпуск.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении двухнедельных осенних школьных
Неужели все так плохо.

Гость||

Работающим гражданам +65, он посоветовал раствориться, удалиться , вобщем не мешаться под ногами.

Гость||

Понятно одно, скоро опять понадобятся деньги на мат.помощь , но где их взять?

Гость||

Что у Черномырдина, что у этого красноречие демонстрирует гибкое мышление и глубокую аналитику

Гость||

Заслуживают холопы чтобы ими пользовались дебилы

Имя: Гость
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