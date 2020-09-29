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В стране и мире

Счетная палата оценила результаты мусорной реформы

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Счетная палата оценила ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Результаты анализа опубликованы на сайте ведомства.

По данным палаты, за 2019 год в России было образовано 65 миллионов тонн ТКО - это около 450 килограммов на человека. Отмечается, что более 90 процентов мусорных отходов в стране отправляются на полигоны и свалки, в отличие от остального мира.

В ведомстве ситуацию с размещением отходов оценили как критическую и неблагополучную, а «мусорную реформу» в этой сфере назвали безуспешной. Там подсчитали, что при текущих темпах образования отходов (1-2 процента в год) мощности полигонов в 32 российских регионах будут исчерпаны до 2024 года.

С начала 2019 года в России стартовала «мусорная реформа». В рамках нее во всех субъектах РФ были проведены конкурсы, победители которых получили статус региональных операторов по вывозу отходов и право работать на территории конкретного региона. Всего в стране зарегистрировано 178 операторов, деятельность которых курирует РЭО. Тарифы для населения и предприятий устанавливаются властями каждого субъекта.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Нужна переработка отходов. И необходимо уходить от пластика: верните оборачиваемое стекло, сразу полегчает

Гость||

Зачем еду пихают в ядовитый и столетиями неразлагаемый пластик (ряженка, йогурты, молоко и т.д.)? В советские годы в картонные пакеты и стекло фасовали) Всю планету засрали, а дальше хуже будет...

Гость||

Судя по тому как пишите, верните стеклянную тару, вы бывший король горного хрусталя, и день и ночь ныряли в бачки,по кустам искали ..потом это ушло и вот опять ..а вдруг! Аж ладошки вспотели от такой новости ..да?, кстати многие не против если бутылка будет стоить 20 рублей ..это же эльдорадо.

Гость||

все это было сделано что бы поиметь бабла.

Гость||

А в Москве и в Питере и еще где то у черного моря полигончики для мусора нельзя иметь. Так это мусор из трех городов поедет куда?

Гость||

Страна большая, постепенно всех завалят своими отходами, а сами чистенькие , белые и пушистые.

Имя: Гость
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