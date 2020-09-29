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В стране и мире

Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

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В России за сутки зафиксировали 8232 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Такое число назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 29 сентября.

Больше всего заболевших - в Москве (2300), Санкт-Петербурге (251) и Московской области (209). Также за последние 24 часа в России умерли 160 пациентов с коронавирусной инфекцией и 6479 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в России выявили 1 167 805 случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Более 20 тысяч пациентов скончались. Еще 952 399 человек выздоровели.

Ранее стало известно, что в России заняты более 115 тысяч развернутых для больных с COVID-19 коек. Как сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, всего развернуто более 129 тысяч коек - из них почти 90 процентов заняты. При этом, по его словам, в случае необходимости коечный резерв может быть увеличен.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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