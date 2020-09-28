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В стране и мире

В России рассмотрели возможность отказа от обязательного ЕГЭ для всех

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В Рособрнадзоре рассмотрели возможность отказа от обязательной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для всех выпускников и сохранения экзаменов только для поступающих в вузы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости в понедельник, 28 сентября.

Такое предложение поступило в Рособрнадзор от выпускников этого года и их родителей. «Все поступившие предложения проанализированы и обсуждены и, по возможности, будут приняты к сведению при проведении ЕГЭ в следующем году», - заявил руководитель ведомства Анзор Музаев.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ сдавали только те, кто планировал поступать в вуз. Обязательные экзамены по русскому языку и литературе также отменили - аттестаты выпускникам выдали на основании их успеваемости. Также из-за угрозы распространения коронавируса учебные заведения России - школы, вузы, колледжи - полностью перешли на дистанционное обучение. Госэкзамены и защиты дипломных работ в большинстве вузов прошли дистанционно, однако перевести ЕГЭ в онлайн-формат не представилось возможным.

В итоге в 2020 году средний балл на ЕГЭ вырос, несмотря на переход школьников на дистанционное обучение ради профилактики распространения коронавируса. Лучше всего школьники сдали литературу (средний балл - 60; на 4,95 балла выше, чем в 2016 году). Далее идут история (51,7) и география (55,3). Также средний балл стал выше в таких дисциплинах, как профильная математика, информатика, русский язык, физика и обществознание.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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