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В стране и мире

Россиянам назвали опасность дождевиков и резиновых сапог

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Дождевики и резиновые сапоги опасны для здоровья. Их частое ношение может спровоцировать различные заболевания. Кроме того, носить их в мегаполисах попросту нецелесообразно, потому что дожди там идут редко и есть много мест, чтобы от них укрыться. Об этом в интервью с радио Sputnik рассказала врач-дерматолог Лариса Алексеева.

«Такая одежда вредна, в ней нарушена теплорегуляция. Может подняться артериальное давление, ткань не пропускает воздух, могут развиваться кожные болезни, невралгии, если оказаться на сквозняке, быстро можно подхватить ОРЗ», - пояснила врач. Дождевик, по ее словам, лучше надевать на дачу или в поход за грибами. В резиновых сапогах же не циркулирует воздух, что может привести к развитию грибка.

Лучшим средством для защиты от дождей специалист назвала обычную одежду: кроссовки на плотной подошве и утепленную куртку на синтепоне или пухе с капюшоном. Такая верхняя одежда удерживает тепло, но при этом человек не потеет, добавила Алексеева.

Ранее россиянам посоветовали во время занятий спортом на улице в плохую погоду защищать от холода голову, руки и ноги. Специалисты также призвали утеплять не защищенные жировой тканью зоны тела, в том числе икры и щиколотки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Идиоты.гнать поганой метлой таких специалистов

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Такая одежда вредна, в ней нарушена теплорегуляция. Может подняться артериальное давление, ткань не пропускает воздух, могут развиваться кожные болезни, невралгии, если оказаться на сквозняке, быстро можно подхватить ОРЗ», - пояснила врач.
Мадам врач что то имеет против ОЗК!? В суд на МО за негуманный прорезиненный костюм.)))))Вот откуда такие берутся?

Гость||

Кто же штампует такие заголовки? Стало известно... Россиянам назвали... Деградирует журналистика. Жертвы ЕГЭ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дождевики и резиновые сапоги опасны для здоровья. Их частое
ходите мокрые и босиком будете здоровы

Гость||

деградирует наука в россии

Гость||

Гость писал(a):

ходите мокрые и босиком
Но обязательно в резиновых перчатках!

Имя: Гость
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