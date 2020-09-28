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В стране и мире

Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом. Глава государства заявил, что борьба с распространением инфекции продолжается. Прямую трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Борьба с эпидемией не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. Риски сохраняются», - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что теперь о COVID-19 известно «гораздо больше». «От каждого зависит результат наших общих усилий, чтобы не пришлось, как весной, прибегать к ограничительным мерам», - отметил президент.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что новые ограничения россиянам не грозят, если будут соблюдаться меры профилактики инфекционных заболеваний. «Да, конечно, сегодня цифры растут, и мы предполагали, что они будут расти, ровно потому, что вирус ведет себя, как вирус респираторный у которого формируется очевидная сезонность», - отметила глава службы.

По состоянию на 28 сентября в России за сутки выявили 8135 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство из них зафиксировано в Москве (2217), Санкт-Петербурге (237) и Московской области (212). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 159 573 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Спасибо отец родной

Гость||

Как он надоел!

Гость||

Обещал уколоться. Ждём с нетерпением. Очень хочет отрастить рейтинг!

Гость||

Путин победил коронавирус,Путин спас мир.Ура!Ура!Ура!

Имя: Гость
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