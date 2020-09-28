Сетевое издание|18+|Понедельник|28 сен 2020|17:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Перечислены лучшие продукты для долголетия

Печать

Британские ученые перечислили лучшие продукты, которые способствуют долголетию. Ими оказались йогурт, орехи и фрукты, пишет издание Express, передает «Радио Sputnik».

Специалисты предполагают, что эти продукты позволят людям избежать многих серьезных проблем со здоровьем. Благодаря коррекции питания можно существенно продлить жизнь.

Как считают ученые, также необходимо периодически добавлять в рацион цельнозерновые крупы, рыбу и морепродукты. Диету рекомендуется совмещать с регулярными физическими нагрузками.

Ранее доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал пять продуктов, способных продлить молодость. Он рекомендует включать в свой рацион зеленый чай, поскольку он замедляет процесс старения и омолаживает организм. По его мнению, следует выпивать две-три чашки зеленого чая ежедневно. В список омолаживающих продуктов также вошли оливковое масло, льняное семя и рыба. Кроме того, Гинзбург советует есть горький шоколад без добавленного сахара.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Курс рубля рухнул

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте