Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

28.09.2020 | 10:53

В России за сутки выявили 8135 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Такое число назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 28 сентября.

Большинство из них зафиксировано в Москве (2217), Санкт-Петербурге (237) и Московской области (212). За последние 24 часа в России умер 61 пациент с коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов.

На сегодняшний день в России выявлено 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах.

В Москве и Подмосковье с 28 сентября заработали новые правила в рамках борьбы с распространением коронавируса. В частности, людям старше 65 лет и жителям с хроническими заболеваниями посоветовали соблюдать режим самоизоляции и ограничить контакты, в том числе с живущими отдельно родственниками.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников. В настоящее время российские ученые работают над 26 вариантами вакцины. После повторной вакцинации препаратом от центра «Вектор» у всех добровольцев выработалось достаточное количество антител. В испытаниях данной вакцины решили поучаствовать депутаты Госдумы.

Ранее президент Владимир Путин предупредил о риске «полыхнуть» из-за второй волны коронавируса, если не уделять эпидемиологической обстановке должного внимания. Особое внимание он призвал уделить работе с гражданами из группы риска.