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В стране и мире

В России зарегистрировали 7867 новых случаев коронавируса

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В России за последние сутки зарегистрировали 7867 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За сутки погибли 99 человек, полностью выздоровели 3068 пациентов. Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировали в Москве - 2016.

Всего, по последним данным, в России выявлено 1 151 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 20 324 человека умерло, излечились 943 218 пациентов.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали причины роста заболеваемости коронавирусом в стране. Так, по словам главы ведомства Анны Поповой, это связано прежде всего с несоблюдением мер профилактики. Она отметила, что на сегодняшний день наблюдается рост, который стал «ощущаем» и «выражен», и начался он с последних чисел августа.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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